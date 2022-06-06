Фигура 40-летней женщины: Макеева показала себя в купальнике без прикрас

40-летняя актриса Анастасия Макеева в настоящий момент отдыхает на Мальдивах с мужем Романом Мальковым.

Для знаменитости это уже четвертый брак, но первый венчаный, недавно они отмечали годовщину своего союза.

Напомним, отношения артистки и строителя имели привкус скандальности из-за того, что Роман оставил ради своей любви жену Светлану Малькову с четырьмя детьми. Старший сын при этом выбрал своего отца, переехав в Россию из Словении. Экс-жена мужа Макеевой теперь проживает в Америке.

Ну а Анастасия Макеева и Роман Мальков не могут скрыть своего счастья, похоже, что в их отношениях действительно царит настоящее счастье. Звезда в полной мере может повторить слова героини картины «Москва слезам не верит» про то, что в 40 лет жизнь только начинается.

Она радует фотографиями из отпуска своих поклонников, размещая их в социальных сетях. Блогер Лена Миро уже критиковала Анастасию Макееву за то, что та не обрабатывает свои снимки. Но знаменитость это, похоже, мало волнует. В своем телеграме она вновь показала кадры со своей фигурой такой, какая она есть.

А вам нравятся естественные фотографии?

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