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Наташу Королеву сравнили со «слоном в посудной лавке»

Известная светская львица раскритиковала певицу.

Наташу Королеву сравнили со «слоном в посудной лавке»
Наташа Королева с мужем Тарзаном. Фото: Global Look Press

Светская львица Лена Ленина резко высказалась по поводу измены Наташи Королевой своему бывшему мужу Игорю Николаеву. Она считает, что артистка поступила неправильно.

«Мне всегда жалко тех творческих людей и в особенности людей публичных, с которыми необдуманно некоторые партнеры поступают так, как слоны в посудной лавке, потому что публичное оскорбление гораздо тяжелее пережить», — заверила Ленина в соцсетях.

По словам Лениной, Николаев вернулся домой и, по классике жанра, застал свою благоверную в объятиях стриптизера. По мнению писательницы, это было очень жестоко.

«Игорь — человек такой тонкой душевной организации, что изменить ему и неизбежно сделать ему больно публично — это, конечно, очень большая травма для любого известного человека и особенно для человека творческого», — резюмировала она.

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