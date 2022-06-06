Наташу Королеву сравнили со «слоном в посудной лавке»

Светская львица Лена Ленина резко высказалась по поводу измены Наташи Королевой своему бывшему мужу Игорю Николаеву. Она считает, что артистка поступила неправильно.

«Мне всегда жалко тех творческих людей и в особенности людей публичных, с которыми необдуманно некоторые партнеры поступают так, как слоны в посудной лавке, потому что публичное оскорбление гораздо тяжелее пережить», — заверила Ленина в соцсетях.

По словам Лениной, Николаев вернулся домой и, по классике жанра, застал свою благоверную в объятиях стриптизера. По мнению писательницы, это было очень жестоко.

«Игорь — человек такой тонкой душевной организации, что изменить ему и неизбежно сделать ему больно публично — это, конечно, очень большая травма для любого известного человека и особенно для человека творческого», — резюмировала она.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.