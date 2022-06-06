«Кроха счастлив»: Алена Рапунцель подловила младшего сына Святослава, играющего в кроватке

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель в середине марта во второй раз стала мамой. На днях ее младшему сыну Святославу исполнится три месяца.

Алена Рапунцель пока не показывает поклонникам лица сына, зато часто публикует в микроблоге видео с его участием. На этих кадрах Алена старательно прикрывает головку малыша. Но тем не менее видно, что мальчик — блондин, как и его старший брат, трехлетний Богдан.

Алена Рапунцель показала, как проснувшийся рано утром Святослав потребовал от мамы, чтобы та с ним поиграла. Алене пришлось в семь утра подняться и собрать для крохи мобиль.

Святослав принялся радостно гулить, наблюдая за передвигающимися под музыку игрушками. Алена Рапунцель призналась, что не выспалась, но это сущие мелочи по сравнению с возможностью наблюдать за ребенком.

«Зато этот кроха счастлив», — подписала кадры Алена Рапунцель.

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