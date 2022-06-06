«Будет действовать по шаблону»: Сябитова – о третьем браке Кержакова, который всегда разводился со скандалом

У футболиста была еще и четвертая жена, гражданская.

Футболист Александр Кержаков недавно женился в третий раз на продюсере Евгении Ледащевой, это если считать его официальные браки.

Первая жена спортсмена Мария Голова родила ему дочь Дарью. Вторая, гражданская, Екатерина Сафронова — сына Игоря. Мальчика спортсмен забрал себе через суд, обвинив мать в наркомании и лишив ее родительских прав.

Так же он хотел поступить и с сыном Артемием от второй официальной жены Миланы Тюльпановой, на сей раз обвиняя ее в алкоголизме. Но не удалось: ребенок остался с мамой.

Известная телесваха Роза Сябитова дала прогноз по третьему союзу Александра Кержакова, заметив в его поступках явную тенденцию.

«Когда событие случается в первый раз — это случайность. Во второй раз — нужно проявить внимание, а в третий — система. В случае с Кержаковым понятно, он будет действовать по шаблону», — Сказала Роза Сябитова Woman.ru.

Она не исключила, что Кержаков может быть счастлив с Ледащевой и довольно долго. Но только в том случае, если она окажется забитой и терпеливой. А еще — без родственников, которые будут давать свои советы.

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