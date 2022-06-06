«Алла Борисовна стала последней»: певица Лолита Милявская призналась, что разочарована званиями

Лолита Милявская стала гостьей шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Во время беседы с ведущими программы Лолита высказалась на актуальную сегодня тему — тему званий для артистов.

Певица объявила, что сама за годы работы на сцене не получила никаких регалий. Лолита призналась, что это обстоятельство ее нисколько не расстраивает.

Звание все равно не дает особых привилегий. Лолита уверена, что с ними пора заканчивать. По-настоящему народной артисткой она считает Аллу Пугачеву.

«Я противник званий! Еще в 2000-х этому надо было положить конец. Последней стала Алла Борисовна, и мне казалось, что на этом все. А вообще, я провентилировала ситуацию и узнала, что от звания никакого толку, даже коммуналка меньше не стала. Раньше хотя бы давали на кладбище получше место, а сейчас даже этого нет», — публично высказалась Лолита Милявская.

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