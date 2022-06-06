Леди в белом пальто: Кейт Миддлтон вывела на балкон дворца принцессу Шарлотту

Герцогиня Кембриджская с детьми приняла участие в торжественном параде. Она наблюдала за мероприятием вместе с королевой Елизаветой II.

Кейт Миддлтон уже давно состоит в браке с принцем Уильямом. Она за 20 лет отношений научилась одним взглядом общаться с мужем. У пары подрастают наследники.

Герцогиня Кембриджская подарила ему сыновей Джорджа и Луи, а также дочку Шарлотту. Обычно дети находятся на учебе и почти не выходят в свет. Однако им довелось посетить мероприятия в рамках празднования 70-летия правления королевы.

больше по теме Кейт Миддлтон в белом жакете и юбке из шифона появилась на концерте в честь королевы Герцог и герцогиня Кембриджские побывали на концерте, который прошел в рамках празднования платинового юбилея правления Елизаветы II.

Примечательно, что на днях Миддлтон отметилась на концерте в белом жакете и шифоновой юбке. А вот накануне в Лондоне состоялся заключительный торжественный парад.

Члены королевской семьи вновь смогли выйти на балкон Букингемского дворца. Королева Елизавета II была в сочном зеленом костюме, а Кэтрин выбрала малиновое силуэтное платье Stella McCartne с рукавами-буфами.

С ней были дети. Особое внимание публики привлекла принцесса Шарлотта, которая была в белом пальто на пуговицах. Многие отметили, что она выглядела элегантно совсем как мама. А маленький принц Луи снова корчил рожицы, поэтому стал главным героем дня. Сама Миддлтон порой не могла сдержать улыбку.

Отметим, что в Великобритании было четыре праздничных дня. Подданные смогли увидеть принца Гарри и Меган Маркл, которые впервые приехали с детьми после своего побега в США.

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