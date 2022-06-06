Газманов обратился с призывом к россиянам

Олег Газманов считает, что нашим соотечественникам не стоит реагировать на то, как жители Запада пытаются отменить везде русскую культуру.

«Наша сила в том, что мы открыты. Разные культурные течения обогащают нас. Я уверен, что мы никогда не пойдем по этому пути», — сказал певец журналистам в понедельник на пресс-конференции в Москве.

Напомним, в Польше убирают произведения русских авторов из репертуара учреждений культуры, российским артистам отказывают в выступлениях в Европе и США, музыкантов с русскими корнями отстранили от участия в конкурсе в Италии.

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