Тайное станет явным: беременная Юлия Ефременкова из «Дома-2» объявила дату гендер-пати

Экс-ведущая и бывшая участница реалити-шоу Юлия Ефременкова назвала человека, который знает пол ее будущего ребенка от Мондезира.

35-летняя бывшая участница и ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова готовится впервые стать мамой.

По словам беременной Юлии Ефременковой, пока только один человек знает, ребенок какого пола родится у нее с Мондезиром. Это врач, который делал ей УЗИ.

В микроблоге Юлия Ефременкова рассказала, когда они с Мондезиром планируют устроить гендер-пати, где и раскроется, кого же они ждут – мальчика или девочку.

«Гендер-пати будем делать обязательно, планируем 25 июня, в день рождения моей мамочки», — написала Юлия Ефременкова в соцсети.

При этом Юлия Ефременкова признается, что и она, и Мондезир думают, что у них будет мальчик. Будущему сыну пара даже уже придумала имя. Оно нравится обоим будущим родителям, и разногласий по этому поводу у них нет.

А вот если родится девочка, то, по словам Ефременковой, с именем будут сложности.

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