Бывшая жена Градского не может претендовать на его наследство

В этом деле есть нюанс.

Борьба за наследство Александра Градского продолжается полным ходом. Недавно выяснилось, что лакомый кусочек решила заполучить себе бывшая жена артиста Ольга Фартышева.

Однако источник mk.ru считает, что это невозможно.

«Творческое наследие поделено на пять частей: три — Марине Коташенко и ее детям, две части — страшим детям. Вряд ли Ольга сможет доказать, что она помогала Градскому водить пером и, тем самым, имеет право на творческое наследие», — заявил он.

Кроме того, стало известно, что часть наследства Градский отдал Ольге еще при жизни. После развода он купил ей и общим детям квартиры, а также помогал в дальнейшей жизни.

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