Дерзкая Барби: Бузова в лифе с пайетками поверх водолазки и в туфлях Versace блеснула на публике

Ольга Бузова в последнее время часто занималась танцами и щеголяла в модных костюмах. А 4 июня она дала долгожданный концерт в Москве, на котором собрались едва ли не все представители отечественного шоу-бизнеса.

больше по теме Бузова в пудровом платье с пышной юбкой предстала на закрытой вечеринке после концерта Телеведущая собрала друзей и знакомых на празднике после своего выступления в Крокус Сити Холл.

На следующий день Ольга также не стала сидеть без дела. Проспав до самого обеда, она отправилась на съемки. Телеведущая на этот раз облачилась ни в платье и даже ни в косуху.

Она покрасовалась в костюме с розовыми пайетками. Артистка стала дефилировать в мини-шортах и лифе, который надела поверх черной водолазки. Лук дополнили трендовые туфли Versace в тон на большой платформе.

Наряд подчеркнул ее стройные ноги и плоский живот. Бузова также сделала высокий хвост, что визуально сделало ее еще выше.

Однако образ вызвал оторопь у поклонников. Многие отметили, что наряд выглядит вульгарно. Другие решили, что водолазка была лишней. «Какая тут красивая», «А ноги просто бесконечные», «Я все понимаю, но такой лиф на голое тело носят», «Как-то максимально странно выглядит», «Одевалась, когда еще не проснулась? Смешно», «Оля, что за наряд уличной бабочки?» — стали писать подписчики.

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