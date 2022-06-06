Тренд по двум параметрам! Брухунова козырнула в свете в туфлях – хите этого лета с сумкой Louis Vuitton

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова – большая любительница театра и великая модница. Она внимательно следит не только за репертуаром культурных заведений, но и веяниями моды.

В своем телеграме избранница народного артиста показала трендовый лук, который она подобрала для очередного выхода в свет.

Татьяна Брухунова примерила голубой трикотажный костюм, который сейчас в моде. А в качестве аксессуаров выбрала ожерелье с буквой Е, сумочку Louis Vuitton и балетки с квадратным мысом.

Балетки – это хит сезона, о чем не раз говорил стилист Александр Рогов на своем канале YouTube Rogov live. А Эвелина Хромченко советовала сейчас постепенно отказываться от утрированно квадратных мысов на обуви и выбирать деликатные, слегка закругленные. Такие, как у туфель Татьяны Брухуновой.

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