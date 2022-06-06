«Русские перцы» стали ведущими первого музыкального экофестиваля «Куча»

Мероприятие прошло в Подмосковье при поддержке «Русского радио».

Свежие «Русские перцы» Дима Морозов и Полина Жукова вместе с самым острым перцем Антоном Юрьевым стали ведущими первого музыкального экофестиваля «Куча», который состоялся в Подмосковье накануне Дня эколога.

Выбор ведущих был не случаен: фестиваль проходил при поддержке «Русского радио», которое давно оказывает содействие экологическим проектам по всей стране.

А сотрудники радиостанции регулярно принимают участие в мероприятиях, связанных с сохранением природы.

Так, во время экофестиваля «Куча» добровольцы очистили от мусора берега реки Пехорки. С помощью водной платформы с прибрежной части убрали шины, строительный мусор и бытовые отходы.

Ранее ведущие «Русского радио» сажали деревья на Байкале и в Подмосковье, а также участвовали в образовательных и просветительских экопрограммах для молодежи, своим примером показывая, как важно бережно относиться к природе и привлекать внимание к экологическим проблемам для их скорейшего решения.

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