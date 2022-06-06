«Отметили начало лета»: Навка в белых брюках и остромодной тунике цвета лазури предстала на природе

Фигуристка также отпраздновала минувший День защиты детей. Она поделилась красочными кадрами.

Татьяна Навка в свое время завоевала олимпийское золото в паре с Романом Костомаровым в танцах на льду.

Теперь она радует публику ледовыми мюзиклами.Также Навка растит дочку Надежду, рожденную от Дмитрия Пескова. Примечательно, что у нее также есть дочка Александра Жулина от первого брака.

больше по теме Навка в шелковом костюме в бельевом стиле щегольнула на вечеринке у Киркорова Фигуристка провела вечер на праздновании 90-летия Бедроса Киркорова.

Весной Навка много гастролировала. А вот недавно она побывала на вечеринке у Филиппа Киркорова, который с размахом отметил 90-летие отца. Также фигуристка посетила кинотеатр вместе с мужем.

А накануне она провела время на природе с певицей Жасмин. Они решили отметить начало лета. Татьяна щегольнула в белых брюках с поясом, рубашке в полоску и тунике цвета лазури с цветочным принтом. Кеды завершили ее кэжуал-лук.

Жасмин предстала в легком платье в цветочек с воротничком и пуговицами. Бархатные лоферы дополнили ее образ.

«Собрались сегодня отметить начало лета и поздравить наше подрастающее поколение с прошедшим праздником — Международным днем защиты детей. Спасибо организаторам за прекрасный праздник!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Навка. Многие осыпали фигуристку комплиментами. «Какие яркие кадры», «Фотографии такие яркие, летние, очень красивые», «Великолепно выглядите», «Две красотки. Не забудьте поделиться кадрами с мероприятия», «Какой красивый у вас наряд», «Туника особенно шикарная», — стали писать подписчики.

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