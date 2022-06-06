«Время грязных танцев»: Нюша в пунцовом монокини красиво изогнула спинку на пляже

Звезда порадовалась лету и пригласила фолловеров зажигать под ее песню.

Певица Нюша последнее время живет в Арабских Эмиратах. Вначале звезда улетела туда, чтобы родить сына и переждать российские холода в теплом местечке. А потом заявила, что ее муж работает на иностранных клиентов, и вновь поселилась в Дубае.

Поэтому новые треки от артистки люди не слышали давно, в основном звезда сейчас занимается продвижением своих марафонов, обучая публику правильной жизни.

Тем не менее Нюша решила все-таки напомнить своим фолловерам во «ВКонтакте» свои последние треки, в частности «Грязные танцы» с ЛСП (Олег Савченко). Она выставила свой снимок в пунцовом монокини, красиво изогнув на нем спинку, и придала кадру дополнительных красок при помощи горячей музыкальной композиции.

«Время грязных танцев и привкуса колы со льдом», — написала она под фото.

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