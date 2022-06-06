Голубые глаза, льняные волосы: Элина Камирен показала подросшую дочку от Саши Задойнова на отдыхе в Стамбуле

Экс-участница «Дома-2» Элина Камирен вместе с наследницей отдыхает в Турции.

Бывшая участница «Дома-2» Элина Камирен еще в конце мая вместе с дочкой Сашей отправилась отдыхать в Турцию. Блондинка и ее наследница несколько дней провели в Белеке, где загорали и купались в море.

А затем Элина Камирен решила показать дочери Саше Стамбул. Накануне экс-участница «Дома-2» и ее крошка очутились в историческом центре Стамбула, где находятся основные достопримечательности города.

Элина Камирен вместе с Сашей побывала на экскурсии во дворцах Стамбула и посетила рестораны.

Элина Камирен подробно рассказывает обо всех нюансах отдыха в Турции и показывает подросшую дочку Сашу, которую родила от отношений с Александром Задойновым.

В микроблоге Элина поделилась видео с участием Саши. В кадре малышка играет с кошкой, которая прыгнула к ней на колени. Поклонники отметили, что Сашенька — настоящая красавица. У девочки светлые локоны цвета льна и выразительные голубые глаза.

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