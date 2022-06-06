«Английский завтрак»: Нетребко в сливочных кюлотах и модной панамке щегольнула в графстве Глостершир

Оперная дива прилетела в Великобританию. Она оказалась в далеких краях в городе Челтнем.

Анна Нетребко является одной из самых известных артисток в мире. Она регулярно путешествует и дает концерты как в Европе, так и США. В прошлом году свое 50-летие певица отметила в Кремле, где выступила для друзей и поклонников.

А вот в этом году ей пришлось на несколько месяцев сделать перерыв в работе. Но уже в мае она вернулась на сцену сначала в Париже, а потом в Милане.

Следом Анна провела время дома в Вене, где устраивала посиделки с друзьями и гуляла с сыном Тьяго. Однако накануне певица прилетела в Великобританию.

Она решила провести время в в графстве Глостершир. Там артистка с утра позавтракала в кафе панкейками, бутербродами с авокадо и кофе. Оперная дива призналась, что там холодно, но завтрак сгладит все.

«Английский завтрак! Панкейки, авокадо тосты, каша. Всего 11 градусов тепла, а точнее холода. Пар идет изо рта. Атмосфера великолепная», — сказала звезда.

Потом она отправилась на променад. В парке Анна набрела на памятник, где изображены заяц и бык. Она щегольнула в сливочных кюлотах и тренч-рубашке на запах в цветочек и алой панамке. Сумка в тон и белые лоферы дополнили ее яркий лук. Певица поддержала тренд на панамки, которые в этом году стали актуальны. Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Ее осыпали комплиментами.

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