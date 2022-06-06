«Россия, что ты от меня хочешь!»: новое заявление Нетребко было воспринято как вызов

Анна Нетребко дала масштабное интервью австрийскому изданию Die Zeit, где подробно объяснила свое поведение в сумрачные для всего мира дни. Тогда, напомним, артистка сделала свой выбор, перейдя на сторону Запада.

Оперная дива сказала однозначно, что связывает свое будущее с европейскими странами и не поддерживает Россию.

В беседе с австрийскими журналистами она призналась, что сделала это под давлением, опасаясь, что ее лишат гражданства Австрии и наложат на нее санкции. При этом Нетребко сказала, что не отрекается ни от своей национальности, ни от страны, где она не собирается пока выступать, но планирует когда-либо вернуться. Она посетовала, что сейчас на родине ее считают предателем.

После появления этого интервью в интернет-версии издания, Анна Нетребко запечатлелась с бумажным вариантом газеты. И выставила фото в социальные сети. Заголовок публикации многие фолловеры восприняли как вызов. «Россия, что ты от меня хочешь!» — было написано на первой полосе.

«С чего вы взяли, что с вас что-то хотят? Не сочиняйте лишнего», «Боже мой, какой громкий заголовок! Да забыли про тебя уже», «Анна, мы хотим, чтобы вы не грустили», «Счастья вам, Анна, мы хотим, возвращайтесь домой, мы вас примем», — обсуждали пользователи Сети снимок.

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