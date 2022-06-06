Просто бомбически! Как выглядит Анна Семенович в купальнике на свежих фото

Анна Семенович для открытия летнего сезона отпусков выбрала роскошный Кемер в Турции. Звезда остановилась в пятизвездочном отеле на берегу Средиземного моря и много времени проводит на водных прогулках.
Артистка призналась, что раньше не ценила развлечения на яхтах, но теперь наконец-то поняла их прелесть. На белоснежном судне, где для нее накрыли шикарный стол в восточных традициях, она примерила черное монокини с прозрачными вставками. На блондинке с нежной кожей оно смотрелось просто шикарно.
Анна Семенович томно позировала в купальнике, наслаждаясь морским бризом и южным солнцем. А ее фото с прогулки немало порадовали поклонников в социальных сетях. Знаменитость сама пришла в восторг от получившихся снимков.
«Ну красиво же?» — спросила она своих фолловеров.
И они, конечно же, согласились со своей любимицей.
Смотрите также
Еще больше в Telegram:
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!.
Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.