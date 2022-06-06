Просто бомбически! Как выглядит Анна Семенович в купальнике на свежих фото

Анна Семенович для открытия летнего сезона отпусков выбрала роскошный Кемер в Турции. Звезда остановилась в пятизвездочном отеле на берегу Средиземного моря и много времени проводит на водных прогулках.

Артистка призналась, что раньше не ценила развлечения на яхтах, но теперь наконец-то поняла их прелесть. На белоснежном судне, где для нее накрыли шикарный стол в восточных традициях, она примерила черное монокини с прозрачными вставками. На блондинке с нежной кожей оно смотрелось просто шикарно.

Анна Семенович томно позировала в купальнике, наслаждаясь морским бризом и южным солнцем. А ее фото с прогулки немало порадовали поклонников в социальных сетях. Знаменитость сама пришла в восторг от получившихся снимков.

«Ну красиво же?» — спросила она своих фолловеров.

И они, конечно же, согласились со своей любимицей.

больше по теме Милохин отдал свой «майбах» за 10 миллионов рублей новой возлюбленной На нем Катя Долгопятова уехала в Ростов-на-Дону.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!.

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.