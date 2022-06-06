«Волшебные воспоминания»: мама Влада Кадони показала, как выглядела в день свадьбы

54-летняя финалистка тринадцатого сезона «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова отмечает кожаную свадьбу.

Шестого июня исполнилось три года, как Елена Голунова вступила в брак со своим третьим мужем, Олегом.

В честь этого события медиум опубликовала в микроблоге фотографии, сделанные в день свадьбы, летом 2019 года.

На снимках Елена Голунова предстала в роскошном белом платье по фигуре и с букетом роз.

«Сегодня годовщина нашей свадьбы! Волшебные воспоминания, море позитива и безмерного счастья! Пусть каждый из вас познает любовь, радость и ощущение надежного плеча», — написала под фото Елена Голунова.

Поклонники поздравили экстрасенса с этим прекрасным событием и пожелали супругам долгих и счастливых лет жизни.

Напомним, в браке Елены Голуновой и Олега родились двое детей — дочка Милана и сын Андрей.

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