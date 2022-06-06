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Пуш-ап не нужен: Туктамышева позировала на Мальдивах в купальнике, присыпав песочком то, что все хотят видеть

Отпускные кадры фигуристки сейчас бурно обсуждают ее фанаты.

Пуш-ап не нужен: Туктамышева позировала на Мальдивах в купальнике, присыпав песочком то, что все хотят видеть
Елизавета Туктамышева. Фото: Global Look Press

Елизавета Туктамышева блеснула безупречной фигурой на Мальдивах. Здесь звезда российского льда показала свою фигуру во всей красе, примерив купальник без пуш-ап.

Бикини Елизаветы с бра оттенка «томатный взрыв» произвело фурор среди подписчиков ее фан-аккаунта в Telegram. Ну а песочек, прилипший к телу, добавил пикантности снимку.

Елизавета Туктамышева. Фото: соцсети

«Императрица на отдыхе», «Лиза — супер!», «Красавица!», «Вкусное солнце», «Стала очень красивой леди», — отреагировали на обнародованное фото почитатели Туктамышевой.

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