Пуш-ап не нужен: Туктамышева позировала на Мальдивах в купальнике, присыпав песочком то, что все хотят видеть

Елизавета Туктамышева блеснула безупречной фигурой на Мальдивах. Здесь звезда российского льда показала свою фигуру во всей красе, примерив купальник без пуш-ап.
Бикини Елизаветы с бра оттенка «томатный взрыв» произвело фурор среди подписчиков ее фан-аккаунта в Telegram. Ну а песочек, прилипший к телу, добавил пикантности снимку.
«Императрица на отдыхе», «Лиза — супер!», «Красавица!», «Вкусное солнце», «Стала очень красивой леди», — отреагировали на обнародованное фото почитатели Туктамышевой.
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