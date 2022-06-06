Пуш-ап не нужен: Туктамышева позировала на Мальдивах в купальнике, присыпав песочком то, что все хотят видеть

Отпускные кадры фигуристки сейчас бурно обсуждают ее фанаты.

Елизавета Туктамышева блеснула безупречной фигурой на Мальдивах. Здесь звезда российского льда показала свою фигуру во всей красе, примерив купальник без пуш-ап.

Бикини Елизаветы с бра оттенка «томатный взрыв» произвело фурор среди подписчиков ее фан-аккаунта в Telegram. Ну а песочек, прилипший к телу, добавил пикантности снимку.

«Императрица на отдыхе», «Лиза — супер!», «Красавица!», «Вкусное солнце», «Стала очень красивой леди», — отреагировали на обнародованное фото почитатели Туктамышевой.

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