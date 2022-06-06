«Всегда недовольное лицо»: Ольга Ветер из «Дома-2» представила нового избранника поклонникам

Экс-участница проекта Ольга Ветер на этот раз счастлива в отношениях.

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Ветер после развода с Глебом Жемчуговым сумела наладить личную жизнь.

Правда, некоторое время Ольга Ветер предпочитала не рассказывать о том, как строит отношения с новым бойфрендом.

Все изменилось, когда Глеб Жемчугов сыграл свадьбу со своей избранницей Анастасией Роинашвили.

Ольга Ветер начала показывать видео в микроблоге с участием возлюбленного по имени Дмитрий. А затем и разместила первое совместное с ним фото. Поклонники сочли, что молодой человек выглядит очень симпатично, но при этом печально.

«Главный вопрос в моем директе: «Почему у Димы всегда недовольное лицо?» Ваши варианты», — обратилась Ольга Ветер к подписчикам под фото.

Те предположили, что избранник Ольги Ветер — непубличный человек и не любит мелькать в Сети.

Напомним, Ольга Ветер довольно непродолжительное время была замужем за Глебом Жемчуговым. У бывших супругов есть сын Миша.

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