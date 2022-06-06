Зал — битком, яблоку негде было упасть! Чичерина дала концерт при полном аншлаге, умыв хейтеров

Раннее в СМИ писали о провокациях со стороны недовольных. Некоторые призывали байкотировать клуб, в котором должна была выступать артистка. Но в итоге на концерт Юлии Чичериной пришло столько народу, что и не снилось многим хедлайнерам.

Юлия Чичерина дала концерт в московском клубе «16 тонн». И это при том, что поначалу некоторые призывали байкотировать место, в котором должна была выступать артистка. На саму певицу вылили ушат хейта, пытаясь спровоцировать звезду. Однако старания провокаторов не возымели никакого результата. А на концерте Юлии Чичериной, как говорится, яблоку негде было упасть. Артистка выступала перед поклонниками своего творчества при полном аншлаге. Зал — битком, многие хотели потанцевать, но, увы, для этого просто не было места из-за наплыва людей, сообщает Telegram-канал «Звездная пыль».

Кстати, нападкам со стороны хейтеров Юлия Чичерина подверглась из-за своей патриотической позиции. И как бы ни хотели недоброжелатели «отменить» выступление артистки, в итоге у них ничего не вышло. Надо отдать должное тем, кто поддержал певицу. Таких было очень и очень много. В подтверждение зал клуба был переполнен фанатами. Некоторые потом даже сожалели, что не смогли от души потанцевать, народу было очень много.

«Спасибо клубу «16 тонн» за прекрасный вечер, спасибо всем, кто был с нами. Простите, что так тесно, но клуб неплохой — берем! Победа будет за нами, но враг внешний будет разбит только после того, как одолеем врага внутреннего, который открыто рулит мнением о музыкантах и шоу-бизнесе на Руси», — написала Чичерина в своем микроблоге.

Кстати, Telegram-канал Kotsnews «провел» короткую экскурсию по одному из цехов «Азовстали». Так, многим пришла занятная мысль: а зачем все это сносить, если можно сдавать комбинат в аренду кинокомпаниям? Таких шикарных декораций для съемки фильмов на тему постапокалипсиса в мире больше нет, говорится в сообщении канала.

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