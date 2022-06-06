Макс Корж отменил все концерты в России

Про возврат денег музыкант пока не упомянул.

Белорусский певец Макс Корж с недавнего времени обрушился с критикой на наших соотечественников. При этом, ненависть к россиянам не мешала ему давать концерты в России и зарабатывать деньги.

Конечно, многие звезды возмутились сложившейся ситуации. А обиженные поклонники и вовсе потребовали отменить выступления звезды.

«Малые, как вы уже догадались, в этом году в наших странах концертов не будет. Я не могу петь про «жизнь в кайф». Берегите себя. Все будет хорошо!»— заявил Корж с соцсетях.

Однако в Латвии Корж петь собирается. Все же «жизнь в кайф» состоится.

Кстати, про возврат денег Макс ничего не упомянул. Посмотрим, как поведет себя певец, ведь деньги на билеты потратили уже огромное количество человек по всей России.

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