«Она сказала: «Да!»: Никита Кацалапов сделал предложение Виктории Синициной на Мальдивах

Олимпийские чемпионы в танцах на льду Никита Кацалапов и Виктория Синицина готовятся к свадьбе.

Пара олимпийских чемпионов в танцах на льду Никита Кацалапов и Виктория Синицина станут парой и по жизни.

Прославленный фигурист Никита Кацалапов сообщил в микроблоге, что сделал предложение своей партнерше по льду Виктории Синициной.

Произошло это прекрасное событие еще в мае, когда влюбленные отдыхали на Мальдивах.

Все происходило по классике жанра. На берегу океана на закате Никита Кацалапов опустился перед Викторией Синициной на одно колено и надел колечко на безыменный палец возлюбленной.

«Она сказала: «Да»! 22.05.22. Я долго об этом мечтал. Кольцо приготовил заранее, долго носил его с собой и ждал тот самый момент. Мне хотелось, чтобы все было максимально естественно и немного неожиданно, когда мы оба на 100% будем чувствовать счастье и расслабленность. Получилось даже лучше. Просто идеально. И я безумно счастлив! Мы безумно счастливы», — написал Никита Кацалапов в микроблоге.

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