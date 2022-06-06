Басманный суд изменил меру пресечения для подозреваемого в покушении на Соловьева

Басманный суд Москвы отправил под стражу подозреваемого в подготовке покушения на популярного тележурналиста Владимира Соловьева. Задержанному вменяется статья УК «Убийство двух и более лиц общеопасным способом по предварительному сговору». Всего 25 апреля были задержаны шестеро человек, которые, по информации Следственного комитета, планировали взорвать машину Соловьева и скрыться, уехав из страны. Все шестеро — участники запрещенной неонацистской группировки. В квартире, где жили подозреваемые, был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены поражающие элементы для самодельной бомбы, оружие, нацистскую символику и наркотические вещества. Четверо подозреваемых уже были отправлены под стражу ранее, сообщает Телеканал «360».

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