«Почти не виделись»: как сложились отношения Димаша Адилета и Софьи Солманидиной после «Холостяка»

На ТНТ завершился девятый сезон популярного проекта «Холостяк», в котором Фермер из Подмосковья Александр Гранков и инвестор из Женевы Димаш Адилет искали своих вторых половинок.

Саша выбрал в финале Яну Сапету. На данный момент молодые люди пытаются построить реальные отношения. А вот у Димаша не все так романтично, как рассказала победительница и его фаворитка Софья Солманидина.

«Нам сложно поддерживать отношения на расстоянии. Дело в том, что большую часть времени Димаш живет в Швейцарии, а я — в России. После окончания съемок мы практически не виделись», — заявила Софья.

И это при том, что съемки проекта завершились еще в январе. Поклонники считают, что скорее всего паре не удастся построить любовь. Хотя, конечно, все может измениться.

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