Меган Маркл очаровала правнучек королевы Елизаветы II во время платинового юбилея

Герцогиня Сассекская Меган Маркл мило общалась с внучками принцессы Анны во время торжеств.

В британских СМИ горячо обсуждаются детали празднования платинового юбилея королевы Елизаветы II.

Во время торжеств семьи принцев Гарри и Чарльза были разведены по разные стороны, чтобы упредить возникновение конфликтов между герцогами Сассекским и Кембриджским.

Герцог и герцогиня Кембриджские находились на балконе Букингемского дворца вместе с королевой и другими действующими членами династии. А Сассекские наблюдали за парадом из окон и с крыши вместе с остальными Виндзорами.

Меган Маркл с удовольствием общалась с правнучками Елизаветы II — внучками принцессы Анны.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс в беседе с The Mirror отметила, что Меган Маркл находилась в своей стихии и явно очаровала правнучек Елизаветы II.

«Меган выглядела игриво и явно находилась в своей стихии с группой молодых членов королевской семьи, которые, казалось, были покорены ею, когда она шикала на них широко раскрытыми глазами, но при этом улыбаясь, и она подала знак, дающий понять, что она не совсем серьезна», — отметила Джуди Джеймс.

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