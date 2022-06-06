Победительница «Холостяка» рассказала, как бывший муж-футболист отреагировал на ее участие в шоу

Бывшая жена футболиста Александра Сапеты — Яна — стала победительницей девятого сезона популярного шоу ТНТ «Холостяк». Фермер из Подмосковья Александр Гранков решил, что ему будет интересно построить отношения с девушкой вне проекта.

Своим поклонникам девушка призналась, как ее бывший муж отреагировал на участие Яны в «Холостяке»

«В восторге он, конечно же, не был. Думаю, это нормальная реакция», — поделилась модель.

У Яны от первого брака подрастает трехлетняя дочь Миа. Как призналась модель, девочка уже привыкла к Гранкову, который ее обожает.

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