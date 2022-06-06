Филипп Киркоров объяснил, чем их судьбы с Кристиной Орбакайте так схожи

Так, поп-король отечественной сцены подметил, что все дело в их матерях.

Филипп Киркоров до сих пор поддерживает дружеские отношения с Кристиной Орбакайте, которая, по сути, стала его падчерицей, когда он женился на Алле Пугачевой. Несмотря на то что с Примадонной Филипп Бедросович не виделся уже четыре года, он старается поддерживать связь с ее старшей дочкой. Так, Кристина Орбакайте всегда ждет Киркорова в гости, если тот прилетает в Штаты.

Ну а поп-король сцены и вовсе считает, что их с Орбакайте судьбы очень схожи. И главное в их жизни — это мамы. Так, к примеру, Филипп Киркоров благодарен своей матери за то, что та всегда принимала его таким, какой он есть, не пытаясь переделать. Так же мудро, как считает певец, поступала и Алла Пугачева по отношению к Кристине. Многие считали, что Орбакайте останется в тени своей именитой мамы. Однако дочка Примадонны сумела доказать, что она — сильная личность. Кристина снимается в кино, играет в театре, записывает новые треки и клипы. Успевая при этом воспитывать 10-летнюю дочку Клавдию.

«В моей творческой жизни папа не дал мне ни одного совета! Но его аура была моим талисманом! Мама была не то чтобы критиком, но на мои странности в каких-то одеждах или в выборе репертуара она только плечиками пожимала. Она так меня любила, что принимала любым. Ей все нравилось… Вот смотрю на судьбу Кристины Орбакайте — то же самое», — приводит MK.ru слова Филиппа Киркорова.

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