Ольга Кабо обратилась в суд, чтобы взыскать с бывшего мужа 26 миллионов рублей

Звезда театра и кино Ольга Кабо некоторое время назад развелась с мужем, бизнесменом Николаем Разгуляевым.

К моменту расторжения брака супруг актрисы оказался банкротом, он задолжал кредиторам порядка 400 миллионов рублей. В счет погашения долгов было распродано некоторое имущество, в том числе и приобретенное на деньги Ольги Кабо.

Заимодавцы требовали продать квартиру, которая была куплена полностью на средства Ольги Кабо, звезда смогла доказать это обстоятельство в суде и отстоять московскую недвижимость.

Теперь же Ольга Кабо решила потребовать компенсацию с мужа за проданное имущество. В середине мая актриса обратилась в суд с иском.

«Это иск об определении доли и порядка выплаты компенсации за реализацию совместно нажитого имущества, — цитирует «СтарХит» представителя пресс-службы суда. — В ответчиках — ее бывший муж Николай Разгуляев, финансовый управляющий, а также Александр Львович Раппопорт, кому и было все продано. Ольга требует вернуть 50% средств за сбытые акции, жилплощади, автомобиль — в общей сумме на 26 052 267 рублей. Беседа между представителями сторон назначена на 20 июня».

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