Стрелки на штанах отутюженные! Барановская в костюме оттенка бледно-розовых облаков взгромоздилась на шпильки

Соведущая Александра Гордона в программе «Мужское/Женское» на Первом канале покрасовалась в элегантном аутфите.

Юлия Барановская — многодетная мама. При этом соведущая Александра Гордона в программе «Мужское/Женское» на Первом канале ведет активную светскую жизнь. Воспользовавшись перерывом в съемках, экс-жена футболиста Андрея Аршавина встала за прилавок вместе с Владом Лисовцом, представ в образе мороженщицы. Так теледива приняла участие в благотворительной акции в Международный день защиты детей. Вместе с селебрити они продавала мороженое в ГУМе, а все вырученные средства пошли на помощь детям.

Юлия Барановская тщательно следит за своим имиджем. Так, бывшая жена футболиста покрасовалась в элегантном костюме оттенка бледно-розовых облаков. При этом телеведущая сделала ставку на монохромность, а это — остромодный хит весенне-летнего сезона – 2022. Барановская умело скорректировала фигуру, вытянув силуэт. Для этого теледива встала на шпильки, подчеркнув стройность ног от бедра. Из аксессуаров у Юлии сумочка-клатч на «золотой» цепочке.

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