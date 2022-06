Дженнифер Лопес позвала Бена Аффлека на ужин, рыдая от умиления на сцене MTW Awards 2022

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения премии MTWAwards 2022.

52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес была удостоена сразу двух наград — «Поколение» за профессиональные достижения и приза за лучший саундтрек к фильму On My Way (Marry Me), в котором сыграла главную роль.

Поднявшись на сцену, Дженнифер Лопес расчувствовалась. Как и положено, со слезами на глазах Джей Ло сказала слова благодарности поклонникам и хейтерам, которые говорили, что она ни на что не способна.

«Я действительно не смогла бы сделать это без вас», — произнесла Дженнифер Лопес.

Вспомнила она на сцене о и своем женихе Бене Аффлеке. Ему Джей Ло пообещала приходить домой вовремя.

«Бен и все, кто дома, ждите меня к ужину, буду в семь часов», — сказала она.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.