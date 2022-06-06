«Мальчишки — копия своего отца!»: вдова Градского показала, как сейчас выглядят ее дети

Марина Коташенко теперь сама воспитывает детей. Она овдовела в 37 лет.

После смерти наставника вокального проекта «Голос» на Первом канале имя его вдовы Марины Коташенко упоминалась только в связи со скандальной историей. В СМИ писали, что жену ныне покойного Александра Градского ограбили. При этом озвучивалась какая-то баснословная сумма в размере 100 миллионов рублей. Также уточнялось, что деньги преступникам она отдала сама и наличными, став, по сути, жертвой аферы.

Помимо этого вопиющего случая Марина Коташенко в новостных лентах не мелькала. И вот на днях поклонники Александра Градского с восторгом обнаружили в соцсетях свежие снимки его младших наследников. Дело в том, что жена наставника вокального проекта «Голос» на Первом канале живет скрытно, своим личным не делится, что уж тут говорить о детях.

Но на свежих фото улыбающаяся Марина Коташенко предстала с подросшими сыновьями — восьмилетним Сашей и четырехлетним Ванечкой. Младший едва ли запомнит ныне покойного отца. А вот старший очень похож на Александра Борисовича. Та же улыбка, глаза — он точная копия отца. Оба мальчика светловолосые в маму.

В своих последних интервью Александр Градский говорил о том, что в каких-то бытовых вопросах его молодая жена совершенно не разбирается. Да и посвящать любимую в житейские моменты музыкант не спешил.

Считал, что пока есть он, жене не нужно вникать во все и вся. Градский был уверен, что еще успеет подготовить свою Марину к самостоятельной жизни. Но такого шанса судьба ему просто не дала.

«Марина очень хотела детей! И я не смог ей этого не дать», — чуть смущаясь, с легкой улыбкой говорил Александра Градский.

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