«В двери не проходит»: молодая жена Вдовина Николаева кокетливо засветила грудь в лавандовом платье с глубоким вырезом

Ведущая телеканала «Россия 1» Елена Николаева объявила, что уходит в отпуск.

Телеведущая Елена Николаева и супруга бизнесмена Игоря Вдовина объявила в микроблоге, что уходит в отпуск.

Временно она не будет вести утренние эфиры на телеканале «Россия 1». Блондинка призналась, что невероятно счастлива отработать финальный перед отдыхом день.

«Верно говорят: когда идешь в отпуск, приходится уходить боком — улыбка в двери не проходит», — написала Елена Николаева в микроблоге.

Публикацию она сопроводила неожиданно дерзким для нее снимком. Обычно очень сдержанно и подчеркнуто элегантно одетая, на этот раз Елена Николаева позволила себе небольшую фривольность.

Телеведущая предстала в шикарном платье лавандового оттенка с глубоким вырезом, который открыл взору ее грудь.

Поклонники пришли в восторг, заявив, что Елена Николаева выглядит роскошно.

Напомним, в конце декабря 2021 года Елена Николаева впервые стала мамой, она подарила Игорю Вдовину сына Александра.

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