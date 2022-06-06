Растет проказником, как дядя принц Гарри? 4-летний внук леди Дианы корчил гримасы и закидывал ручки, вызывая улыбку матери

Принц Луи перетянул на себя все внимание подданных.

Для четырехлетнего принца Луи каждый выход в свет в новинку. Внук леди Дианы то и дело корчит гримасы, закидывает ручки, хлопает в ладоши, вызывая улыбку умиления у Кейт Миддлтон. Своего сынишку герцогиня Кембриджская при каждом подобном всплеске эмоций одергивать не стала. Кстати, в свое время и дочка принца Уильяма всячески дразнила публику, осмелившись даже показать подданным язык.

Но принцессу Шарлотту тут осекла удивленная таким несвойственным поведением дочери Кейт. Надо отдать ложное правнучке Елизаветы I — даже показывая язык, она не растеряла своего обаяния. Ну разве можно строго наказывать за это детей? Вот и Кейт Миддлтон относится к таким проказам своих отпрысков спокойно. Так сказать, перерастут.

Гримасы и баловство принца Луи его маму совершенно не расстраивали. Даже наоборот, герцогиня Кембриджская посмеивалась над сынишкой, прекрасно понимая, что для ребенка появление в свете при скоплении такого количества людей в новинку.

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Похоже, принц Луи растет таким же весельчаком и проказником, как и его дядя принц Гарри. Сын леди Дианы в свое время прозвали настоящим «бунтовщиком» за то, что тот постоянно подрывал респектабельность монаршей семьи. Однако в итоге свои загулы сын леди Дианы оставил, женился на Меган Маркл, завел двоих детей — сына Арчи и дочку Лилибет, полностью остепенившись.

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