Снято из окна итальянской виллы? Брежнева похвасталась роскошным видом на озеро Гарда

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева и ее муж Константин Меладзе имеют недвижимость в Италии.

Певица Вера Брежнева предпочитает не делиться с поклонниками своими снимками, сделанными в Италии, где она живет уже больше трех месяцев.

Но звезда не смогла удержаться, чтобы не похвастаться роскошным пейзажем. На коротеньком видео, появившемся в микроблоге Веры Брежневой, она показала шикарный вид на озеро, над которым появилась радуга.

Вера Брежнева не поставила геотег. Но скорее всего, этот вид открывается с итальянской виллы Брежневой и ее мужа Константина Меладзе.

Известно, что звездная пара владеет двумя особняками в Италии. Один — в курортном городе Форте-деи-Марми, второй — на севере этой страны, как раз на берегу озера Гарда. Вероятно, именно его показала на видео Вера Брежнева.

Напомним, некоторое время назад Вера Брежнева неделю провела в Польше, где трудилась бесплатно на складе гуманитарных грузов. Где в это время был муж певицы Константин Меладзе, неизвестно.

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