«Макс кланялся в пол, а толпа гулила и свистела»: Галкина не отпускали со сцены в Кирьят-Моцкине

Муж Примадонны дал концерт в третьем городе Израиля. Он уже выступил в Тель-Авиве и Беэр-Шеве.

Что ни день — у шоумена Максима Галкина новый концерт. С 3 июня муж Аллы Пугачевой ездит по городам Израиля, выступая перед благодатной публикой. Так, юморист уже побывал в Тель-Авиве, Беэр-Шеве, а 5 июня выступил в Кирьят-Моцкине. Свежими кадрами шоумен поделился с поклонниками в личном микроблоге, показав, как израильтяне не отпускали его со сцены.

Максим Галкин несколько раз выходил на поклон, благодарив публику за такой теплый прием. Юмориста буквально завалили цветами. Так, букетиком шоумен побалует и Примадонну на вилле. Певица осталась с детьми в особняке, пока ее муж уехал на гастроли.

Судя по заполняемости зала, Максим Галкин не зря приехал в Кирьят-Моцкин, все билеты на его выступление были проданы. Так что юмориста ждал аншлаг, а это значит, что и хорошие гонорары. Часть денег шоумен уже перевел на благотворительность для украинских беженцев.

«Макс кланялся в пол, а толпа гулила и свистела», «Ну а что? Очень даже радушно принимают», «Все довольны, а это главное», «Стоя провожают любимца», «Кто бы что ни говорил, а Макс очень приятный, простой! Умеет общаться с толпой», «Его тут ждали! Прям со сцены отпустить не могут», «А цветов-то сколько подарили», «Принесет и Аллусе букетик на виллу», — писали подписчики на фан-страничке шоумена.

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