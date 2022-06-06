«Никому не нужна депрессивная»: Вика Романец из «Дома-2» высказалась после подлой измены Антона Гусева

Экс-участница реалити-шоу Виктория Романец поделилась лайфхаками о том, как быстро пережить предательство любимого мужчины.

В начале июля бывшие участники «Дома-2» Антон Гусев и Вика Романец перестанут быть мужем и женой. Пара официально разведется после пяти лет брака. Причина – измена Антона Вике.

Романец после подлого удара довольно быстро пришла в себя. В микроблоге она рассказала, какими правилами руководствовалась для достижения равновесия.

«Первое, что нужно сделать перестать рыться в своей памяти! Убрать из головы не только плохие моменты, связанные с человеком, но и хорошие!» — поделилась Виктория Романец.

Она посоветовала учиться получать удовольствие от жизни, от себя, от хобби, от работы, музыки, погоды – в общем, от самых простых вещей. И постоянно наполнять себя, как сосуд, положительными эмоциями.

«Никому не нужна унылая, скучная, безэмоциональная, депрессивная девушка (женщина)! После расставания (в моей жизни их было немного) я взяла для себя золотое правило – работать над собой, любить себя, все остальное обязательно придет. Рано или поздно, но придет», — добавила Вика Романец.

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