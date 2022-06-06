Кейт Миддлтон мило обнималась с 4-летним принцем Луи на глаза у подданных

Сразу видно, что внук леди Дианы привязан к своей маме - герцогине Кембриджской.

Снимок членов монаршей семьи, который был сделан фотографами, вмиг разлетелся по Сети. Кейт Миддлтон буквально очаровала подданных, появившись на светском мероприятии с четырехлетним сынишкой принцем Луи. Малыш мило обнимал свою мама — герцогиню Кембриджскую, давая понять, что очень привязан к ней.

Такие нежные чувства внука леди Дианы к своей матери вызвали прилив умиления у подданных, которые и без того считают невестку Елизаветы II образцовой мамой. Саму герцогиню Кембриджскую совершенно не смущало то, что на них с принцем Луи было направлено все внимание присутствующих. Вместе с принцем Уильямом она старается в первую очередь заботиться о нуждах детей, разумеется, не пренебрегая при этом своими обязанностями, наложенными на них высоким титулом.

У Кейт Миддлтон и принца Уильяма есть трое детей: принц Джордж, ему вот-вот исполнится девять лет, принцесса Шарлотта, ей семь лет и четырехлетний Луи. Многие считают, что герцогиня Кембриджская могла бы подарить монаршей семье еще одного наследника, родив четвертого малыша. Однако внук Елизаветы II в шутку попросил подданных не подкидывать его жене таких идей.

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