Во время концерта Ольги Бузовой на сцене появилась «тень Ивана Урганта»

Во время концерта певицы Ольги Бузовой на экране появилась «тень Ивана Урганта». Зрителям показали фотографии с тусовок и вечеринок, на которых исполнительница запечатлена вместе с популярным телеведущим.

На красочном выступлении Ольге Бузовой удалось объединить достаточно разношерстную публику. Здесь были и нарядные девушки, и совсем юные школьницы, и даже взрослые дяденьки, сообщает МК.ru.

Напомним, что шоу Ольги Бузовой прошло на ура. Зрители долго не хотели отпускать звездную исполнительницу со сцены.

Заметим, что Иван Ургант пропал с радаров. Он несколько недель еще в начале весны провел в Израиле. Затем телеведущего видели в одном из московских ресторанов. До сих пор так и не ясна судьба его программы «Вечерний Ургант».

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