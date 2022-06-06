«Трусливо сбежали из страны»: Волочкова обличила спешно покинувших Россию «бывших» звезд

Ранее под прицелом критики общественности оказались Чулпан Хаматова, Анна Нетребко, Максим Галкин, Татьяна Лазарева и многие другие.

Анастасия Волочкова в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro в довольно категоричных тонах высказалась о тех, кто сбежал из страны. Бывшая прима-балерина Большого театра уточнила, что она сама продолжает давать благотворительные концерты, как бы тяжело это ни было. И все потому что, людей, которые готовы оказывать материальную поддержку ее концертам, становится все меньше и меньше.

«У меня в жизни есть четкая позиция. Я не предатель своей Родины. Многие люди искусства трусливо сбежали из страны, испугавшись сложностей и проблем. Я так не поступила. Я представляю Россию на всех лучших мировых сценах и остаюсь человеком, преданным своей Родине. Вот уже двадцать с лишним лет я даю совершенно бесплатные спектакли для всех желающих, по всей стране», — отметила Анастасия Волочкова в беседе с Teleprogramma.pro.

Ранее критике со стороны общественности подверглись: Чулпан Хаматова, Максим Галкин, Анна Нетребко, Татьяна Лазарева и многие другие.

Так, Чулпан Хаматова, обосновавшись в экопоселении под Ригой, заявила, что считает звание народной артистки России «бредятиной», чем спровоцировала новую волну недовольств среди соотечественников. Многие и вовсе считают, что «сбежавшие» из страны звезды едва ли смогут вернуть расположение поклонников.

Смотрите также

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!» Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.