Модный градус повышен! Даша Пынзарь в кружевном топе и шортиках щегольнула изящной талией

Даша Пынзарь проводит отпуск на морях. В своем микроблоге звезда «Дома-2» поделилась свежим летним кадром, показав ультрамодный пляжный лук. Светская львица отдала предпочтение кружевному топу с воздушными рукавчиками и джинсовым мини-шортам. Изюминкой образа теледивы стали соломенная шляпка и сумочка-шопер.

Кстати, модные эксперты назвали топы всех фасонов: бра, бюстье, корсетные и на бретельках — остромодным хитом весенне-летнего сезона 2022. Эта деталь гардероба вмиг придаст пляжному образу модного градуса. Дарья Пынзарь умело подчеркнула стройную талию, избежав при этом вульгарности.

«Иду в игровую с детьми после вкусного завтрака. Хочется отметить классный набор программы в отеле для детей. Занятость есть не только для младших, но и для старших детей. Водное поло, футбол, игры в уно и другие настольные игры. Также горки, батут и многое другое, всегда есть чем заняться», — уточнила Пынзарь.

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