Вторая попытка «Морбиуса»: вампирский боевик не впечатлил

Фильм об ученом-вампире в исполнении Джареда Лето пережил второй провал.

Боевик «Морбиус» вышел в прокат в США во второй раз — после провала премьеры в апреле студия Sony решила дать картине еще один шанс.

Но и на этот раз зрители не оценили работу Джареда Лето, снявшегося в главной роли. «Морбиус» прошел в тысяче с лишним американских кинотеатров и собрал порядка 73 миллионов долларов, тогда как бюджет фильма составил 75 миллионов.

При повторном показе сборы составили 85 тысяч, что тоже можно назвать крайне низким показателем. Напомним, Джаред Лето исполнил роль ученого Майкла Морбиуса, который работает над созданием средства от опасной болезни.

После рискованного эксперимента ученый превращается в вампира. В апреле этого года, после провала «вампирского» боевика, в Сети появилось большое количество мемов о нем.

Несмотря на то что фильм разочаровал зрителей и критиков, была сделана вторая попытка — и она тоже провалилась, сообщает издание «РИА ФАН».

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