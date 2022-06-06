«Где-то в Великобритании»: Нетребко в платье «виши» и манто пританцовывала среди колонн, мурлыча себе под нос

Оперная дива, кажется, пребывает в весьма приподнятом настроении.

Анна Нетребко поделилась свежими кадрами в личном микроблоге, показав свой нетривиальный аутфит. Оперная дива примерила платье «виши» с рукавами-фонариками. Изюминкой образа стали ультрамодные кружевные перчатки и сумочка с перьями. Жена азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова вела себя так, словно посетила балл. Оперная дива кружилась в танце среди колонн, мурлыча себе под нос этюд. При этом Анна Нетребко выглядела вполне довольной собой.

Кстати, высокие перчатки модные эксперты называют одним из самых популярных аксессуаров весенне-летнего сезона 2022. «Такие перчатки подчеркнут вашу индивидуальность. Этот аксессуар можно дублировать в чулочно-носочной теме. Это тоже остромодный тренд перчатки и чулочки в одном цвете», — уточнила имидж-стилист Алсу Арна в беседе с сайтом Teleprogramma.pro.

«Где-то в Великобритании…» — подписала кадры оперная дива.

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