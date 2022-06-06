«Совершенно не знаю, как реагировать на аплодисменты»: почему Галкин стеснялся своей славы

Как отмечал юморист, он любит, когда ему аплодируют зрители.

Телеведущий Максим Галкин на своем концерте в Кремле в 2021 году признавался, что не знает, как реагировать на успех.

«Я же не певец, но пою так, чтобы все певцы так пели, как я пою. Я вообще люблю аплодисменты, но совершенно не знаю, как на них реагировать. У нас многие, молодые в том числе артисты, легко переносят успех. Тот же замечательный певец Димаш Кудайберген. Ему аплодируют по десять минут. Он никуда со стеснением не уходит. Стоит, ему китаянки тянут букеты. Он не сразу берет. Умеет». Максим Галкин

Как отметил Максим Галкин, он всегда говорит, что рано начал выступать на сцене – с 1994 года. «Страннее вещи происходят. Данила Козловский ко мне не так давно подошел после митинга. Голова седая. И говорит: «Макс, я же в детстве на твои концерты ходил». Представляешь, седой мужик подходит и говорит. Ты-то думаешь, что еще козликом прыгаешь. Нет, конечно. Правда, это не так круто было, как у Льва Лещенко. К нему подошла женщина и говорит: «Моя бабушка вас с детства любила, но уже умерла».

Напомним, что сейчас у Максима Галкина проходят концерты в Израиле. Всего состоится 16 выступлений. В родную страну юморист возвращаться не торопится.

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