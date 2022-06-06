Премьера мультфильма «Три кота и море приключений» — ожидания и реальность

Российский мультфильм «Три кота и море приключений» за два выходных дня собрал рекордную сумму – почти 40 миллионов рублей. Полнометражная картина Дмитрия Высоцкого – ожидаемая премьера: мультфильмы про веселых котов Коржика, Карамельку и Компота давно полюбили в нашей стране.

Новый фильм рассказывает о каникулах героев – друзья отправляются на море и переживают массу захватывающих приключений. На втором месте по итогам проката оказалась лента Егора Кончаловского «Мой папа – вождь», собравшая 23,4 миллиона рублей.

Третье место досталось комедии «Артек. Большое путешествие» (фильм о подростках, у которых сложились непростые отношения с родителями), — 18,1 миллиона рублей, сообщает издание «РИА ФАН».

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