«Вернулся домой и по классике жанра застал жену с любовником»: Ленина – о разводе Николаева и Королевой

Как считает писательница, певица изменяла композитору с Тарзаном будучи еще в браке.

Писательница Лена Ленина в «Телеграм» заявила, что певица Наташа Королева изменяла своему первому мужу композитору Игорю Николаеву с культуристом Тарзаном. Музыкант очень болезненно пережил расставание.

«Игорь вернулся домой и по классике жанра застал молодую жену с любовником. Понять можно каждого из участников этого конфликта. Конечно же, трудно устоять было Наташе перед красавцем и очень обаятельным человеком Тарзаном». Лена Ленина

По словам Лены Лениной, Игорь Николаев – человек тонкой душевной организации. Для него как творческой личности измена жены была самым настоящим предательством. Ленина сказала, что ей жалко в той ситуации Николаева.

больше по теме Королева на фоне слухов о разводе показала того, кто заменил Тарзана Ранее Наташа Королева активно продвигала на сцене мужа.

Напомним, что Игорь Николаев и Наташа Королева были счастливы около десяти лет. Детей в этом союзе на свет не появилось. Вскоре после развода с мужем Наташа Королева начала встречаться с Тарзаном, за которого впоследствии вышла замуж.

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