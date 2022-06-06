«Провожу каждый месяц «Ужин со смыслом»: Татьяна Лазарева озвучила свои заработки в Европе

Телеведущая Татьяна Лазарева в программе «А поговорить?» заявила, что проводит в Европе, где она сейчас живет, тематические мероприятия. Они, как заверила звезда, пользуются спросом у местных. Она зарабатывает на этом деньги на жизнь.

По словам Татьяны Лазаревой, она делает так называемые «Ужины со смыслом». Данную вечеринку она придумала еще в 2017 году. Люди платят деньги за билеты. Она готовит для них интересные вопросы.

«У меня есть человек, который придумывает вопросы, я их редактирую. Я примерно представляю круг людей, которые здесь собираются. Раз в месяц такую штуку провожу. Зарабатываю две-три тысячи евро». Татьяна Лазарева

Также Лазарева зарабатывает деньги от вкладов, которые когда-то получила от рекламной компании. Она старается копить финансы.

Напомним, что Татьяна Лазарева давно уехала из России. Из Европы она сделала уже много антироссийских заявлений. Звезда отмечала, что пока не собирается возвращаться в Россию, хотя в будущем хотела бы снова приехать в Москву.

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