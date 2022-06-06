«Считался честным журналистом»: Михалков раскрыл схему получения Дудем* денег от зарубежных компаний

Режиссер Никита Михалков в эфире своей программы «Бесогон ТВ» рассказал, как журналист Юрий Дудь* обогащался на иностранных компаниях.

«Юрий Дудь* — один из самых популярных людей. Считался и воспринимался, как абсолютно независимый, бескорыстный и честный журналист. Но вот известно ли вам, например, что Юрия Дудя*, как и многих известных звезд Ютуба спонсировала израильская компания Yoola». Никита Михалков

Как отметил Михалков, эта компания основана в 2011 году выходцами из бывшего СССР – Артемом Галлером, Михаилом и Александром Шапошниковыми, Иланом Трояновским. «С 2018 по 2021 году на счет господина Дудя* поступило 50 миллионов рублей. Также на его счет поступило 30 миллионов рублей от ООО «Кэррот» и семь миллионов рублей от ООО «Рэббит». Соучредителем обеих фирм была, как вы понимаете, Yoola. Именно в это время у блогера выходили интервью с Ходорковским*, Собчак, Венедиктовым* и другими. Вот вам и вся независимость», — заметил Никита Михалков.

Напомним, что Юрий Дудь* уехал из России. В своих интервью он не раз негативно высказывался о политике родного государства.

* — признаны в РФ иноагентами.

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