«Не считается иноагентом»: Никита Михалков с новой силой набросился с критикой на «Ельцин Центр»

Режиссер уже не в первый раз негативно высказывается о данном учреждении.

Режиссер Никита Михалков в эфире своей программы «Бесогон ТВ» с новой силой раскритиковал «Ельцин Центр» в Екатеринбурге.

«Почему господин Венедиктов* объявлен иноагентом, а «Ельцин-Центр» нет. А разве «Ельцин Центр» наносит меньший вред, чем наносило «Эхо Москвы». Но это что. Мало того, что «Ельцин Центр» в Екатеринбурге не считается иноагентом, в Москве уже 13 лет строится филиал «Ельцин Центра». В самом центре Москвы. Мы говорили об этом». Никита Михалков

Никита Михалков тут же задался вопросом: «А как вы думаете, сильно будут отличаться программы и выставки «Ельцин Центра» в Москве от того, что делается в Екатеринбурге, где был издан словарик? В нем понятие жить в России обозначалось, как гнить. Это рекламировал Юрий Дудь*. Кстати, совсем недавно объявленный иноагентом», — заявил Никита Михалков.

Напомним, что противостояние Михалкова и «Ельцин Центра» длится с 2016 года. «На сегодняшний день в Екатеринбурге существует центр, в котором ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания детей», — говорил, в частности, Михалков. Позже он посещал данное учреждение, но мнения своего не поменял.

* — признаны в РФ иноагентами.

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